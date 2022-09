W sobotę telewizyjna premiera "Ceny wyzwolenia"

Radiowa zapowiedź telewizyjnej premiery. To film "Cena wyzwolenia". Jego współautorem jest nasz radiowy kolega, Paweł Domański.

Termin jest nieprzypadkowy, dokument opowiada o rosyjskiej agresji właśnie z 17 września 1939 roku. - Poniekąd, chociaż nie mam tu nic złego na myśli, ale wykorzystując te tragedię, która dzieje się na terenie Ukrainy, pokazujemy, że dokładnie to samo wydarzyło się ponad 80 lat temu u nas, w Polsce. I zwłaszcza młody odbiorca, obserwując sytuację na Ukrainie, będzie mógł wyobrazić sobie, co działo się wtedy w Polsce, bo dzieje się dokładnie to samo.Współtwórcą filmu jest operator, producent Marcin Majerski. - Staramy się trafić do widza przez nowoczesny montaż i rodzaj animacji, który stosujemy w filmie. Zdjęciowo też podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Stosujemy najnowszy sprzęt dostępny na rynku. Myślę, że po dwóch udanych produkcjach wypracowaliśmy sobie ten rodzaj sposobu docierania do młodego widza.Premiera "Ceny wyzwolenia" w sobotę w TVP1, o 20. To po "Milczącym pokoleniu" i "Obrońcach", trzeci historyczny film Domańskiego i Majerskiego.