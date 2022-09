Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną otwarty. Goście Radia Szczecin o inwestycji

Otwarcie Mierzei Wiślanej jednym z tematów dzisiejszej "Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin".

Kanał żeglugowy, będący częścią nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, został wczoraj oficjalnie otwarty.Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej, Polska zyska niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk.Nie będę narzekał, że jesteśmy uniezależnieni od Rosji - mówi Artur Łącki, poseł Platformy Obywatelskiej: - Mam nadzieję, że w przyszłości te statki o zanurzeniu 4,5 metra wejdą do Elbląga i spowodują to, że Elbląg stanie się miastem naprawdę portowym, z korzyścią dla swoich obywateli.Moim zdaniem inwestycja się nie zwróci, ale jest kluczowa pod względem bezpieczeństwa i niezależności - dodaje Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy: - Jeżeli patrzymy na to, że wydamy cztery miliardy złotych i Skarb Państwa z tej działalności gospodarczej w przeciągu 10 lat te cztery miliardy odzyska, to raczej jest to mało prawdopodobne... Sygnalizuje to, aby na tę inwestycję w ten sposób nie patrzeć. Natomiast, niewątpliwie da ona impuls rozwojowy dla portu w Elblągu. Co do tego nie mam wątpliwości.Jestem zadowolony i dumny, że zrealizowano kolejną strategiczną inwestycję - komentuje Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości: - Uniezależniamy się, stajemy się państwem, które samo decyduje o wszystkim, co dzieje się na naszym terytorium. Pewnie, dobrze by było, gdyby cała inwestycja równolegle szła. Ale proszę państwa, zrobiliśmy to. My Polacy to zrobiliśmy.Jest to szansa do rozwoju Elbląga - mówi Jakub Pyrzanowski z partii Republikańskiej. - Turystyka jachtowa w basenie Morza Bałtyckiego prężnie się rozwija, przede wszystkim w portach duńskich, a także na północnym wybrzeżu Bałtyku. Podpisano umowę o współpracę pomiędzy portem w Elblągu a duńskim portem. To pokazuje, że te szanse dla mniejszych portów na terenie Morza Bałtyckiego są.W sobotę na Mierzei Wiślanej otwarto kanał żeglugowy, łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Od niedzieli jest on ogólnodostępny dla jednostek pływających.