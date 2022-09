Drugi co do wysokości szczyt Ziemi jest dziś w Szczecinie

W ramach "Biegu na K2" zawodnicy pokonają odpowiednik jego wysokości, czyli dokładnie 8 tysięcy 611 metrów - z tym, że na Gubałówce w Szczecinie.

Łatwo nie będzie - na trasie nie ma płaskich momentów.Impreza ruszyła w samo południe - mówi dyrektor biegu Magda Kasprzak, prezes Stowarzyszania K2Partners. - To już jest taki prawdziwy, porządny bieg, można powiedzieć, że o charakterze lekko górskim. Mamy bardzo fajne tereny górzyste - dużo zbiegów, podbiegów i wąwozów. Zapraszamy do kibicowania, zwłaszcza tutaj na finiszu, na końcowym podbiegu na Gubałówkę. Tutaj zawodnicy naprawdę dają z siebie wszystko i można wręcz powiedzieć, że padają na mecie.Limit czasowy biegu kończy się o godzinie 13:30. Swój udział zapowiedziało blisko 350 zawodników. To już XII edycja "Biegu na K2"