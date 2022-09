Kamień Pomorski. Wojewoda wręczył odznaczenia kombatantom [ZDJĘCIA]

"Oddajemy hołd tym ludziom, którzy z bronią w ręku walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą albo kultywują tę pamięć po to, aby ona nie zginęła - mówił, podczas uroczystość wręczenia medali, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Podczas mszy świętej w katedrze w Kamieniu Pomorskim wojewoda, w imieniu Jana Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczył kombatantom Medal "Pro Bono Poloniae" oraz Medal "Pro Patria".- Do szkoły chodziłem od ukończenia siódmego roku życia, dorastałem jak wybuchła II wojna światowa. Czas to był naprawdę ciężki dla całej społeczności. - Proszę państwa, ta niespodzianka dla nas jest bardzo radosna, bo się nie spodziewaliśmy, że nasze władze wojewódzkie, powiatowe i gminne do tego się przyczyniły - mówili odznaczeni kombatanci.- Odznaczonym, uhonorowanym w imieniu rządu Rzeczypospolitej kłaniam się w pas i dziękuję za wielką pracę, poświęcenie i ten wielki patriotyzm, którego nas uczycie - mówił Bogucki.Uroczystość wręczania odznaczeń, odbyła się w ramach obchodów 83. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę.