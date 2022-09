Dynie po raz kolejny zawładnęły Morzyczynem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa dwudziesty Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej "Złota Dynia". Pod Muszlą Koncertową można znaleźć lokalne produkty, rękodzieło czy stoiska ekologiczne. Największym zainteresowaniem cieszy się konkurs na największą dynie oraz najciekawszy okaz ogrodowy.

- Co roku jesteśmy, przyjeżdżamy specjalnie dla zupy z dyni, za każdym razem to inny smak - mówią odwiedzający. - Zajmujemy się dynią od trzech lat, w zeszłym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie na największą dynię. W tym roku niestety się nie uda, bo widziałam że są tam lepsze okazy. Z dyni można przygotować ciasta, zupę, dżemy, frytki, produkujemy jeszcze ketchupy z cukinii, także Dynia ma naprawdę duże zastosowanie - mówi Joanna Kaciupa z gospodarstwa rolnego.



W tym roku największa dynia, która wygrała w konkursie podczas corocznego jarmarku nad jeziorem Miedwie, miała 366 cm obwodu.



Nasze konkursy dyniowe co roku cieszą się ogromną popularnością - mówi Dorota Orzoł, sołtys Sołectwa Morzyczyn - Zieleniewo. - Co roku mamy trzy konkursy: na największą dynię, na najciekawszy okaz, trzeci konkurs jest związany z potrawą kulinarną.



Uprawa dyni przynosi nam przede wszystkim dużo radości - dodaje Danuta Bagińska, rolniczka z Kobylanki. - Mam dynię czerwoną, ma bardzo mało wody, jest bardzo mięsista, dynię piżmową o kształcie gruszki, która ma posmak orzechowo-maślany, cukinie, dynie ozdobne.



Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia odbył się po raz 20.

Impreza zakończy się koncertem po godzinie 17.