Zabytkowe tramwaje na Zawadzkiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wystawa zabytkowych tablic używanych niegdyś w pojazdach komunikacji miejskiej, konkurs wiedzy o tramwajach czy miasteczko rowerowe - to tylko niektóre atrakcje na pętli Osiedle Zawadzkiego. Trwa festyn z okazji 125-lecia szczecińskiego tramwaju elektrycznego.

Największą atrakcją są zabytkowe tramwaje i autobusy. Obchody połączone są z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, dlatego dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia autobusów elektrycznych oraz wystawy dotyczącej elektromobilności.



- Z tego co widzę, dużym zainteresowaniem cieszy się oglądanie kabiny motorniczego, ustawiają się kolejki myślę, że jest to spora atrakcja - mówi motorniczy.



Impreza potrwa do godziny 17, o godzinie 16 startuje parada tramwajowa, która przejedzie ulicami miasta.