Wspominamy św. Stanisława Kostkę

Ks. Maciej Czaczyk napisał utwór o patronie młodzieży i wykonał go wraz z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W niedzielę wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona Polski i młodzieży. W sobotę zakończył się też Tydzień Wychowania w Kościele, a młodzież z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki poznawała życiorys swojego opiekuna.

Młodzież z katolickiej podstawówki na Zawadzkiego w Szczecinie przyznaje, że chciałaby brać przykład ze świętego.



- W tym, że się tak dużo modli i jest oddany Bogu - mówi uczeń.



Ks. Maciej Czaczyk, prefekt Szkoły Katolickiej wskazuje, co warto, żeby młodzi czerpali z życiorysu świętego. - Przede wszystkim, żeby uzbroili się w cierpliwość i mieć siłę i moc w pokonywaniu trudności.



Jednocześnie dodaje, że zakończony Tydzień Wychowania miał m.in. uświadomić dorosłym, że wychowanie jest bardzo ważne.



- To my ciągle potrzebujemy nawracania się, dokształcania, musimy się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, ale tez uświadomić sobie naszą misję, do czego zostaliśmy powołani, jako wychowawcy, że to jest ważna misja, bardzo odpowiedzialna.



Stanisław Kostka urodził się w XVI wieku i zmarł w wieku niespełna 18 lat na malarię. W XVIII wieku został ogłoszony świętym.