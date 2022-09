Jach: generał Pytel jest ruską onucą

Michał Jach, szef sejmowej komisji obrony narodowej. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Albo idiota, albo zdrajca, a pan Pytel nie jest idiotą - mówił w "Rozmowach pod krawatem" szef sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości komentował wywiad, jakiego generał w stanie spoczynku, były szef Służby Wywiadu Wojskowego Piotr Pytel udzielił "Gazecie Wyborczej". Stwierdził w nim, że "największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS".



W odpowiedzi szef komisji obrony narodowej i poseł PiS Michał Jach mówił, że w świetle tego, jak bardzo Polska pomaga Ukrainie, jak uniezależnia się od Rosji energetycznie i wzmacnia militarnie, w reakcji na wypowiedzi byłego generała "cisną się na usta mocne słowa".



- Pytel jest po prostu ruską onucą, nie bójmy się tego słowa. Ktoś, kto próbuje wmawiać, że Prawo i Sprawiedliwość działa na rzecz Rosji, to albo jest idiotą, albo zdrajcą. Pan Pytel nie jest idiotą. Wystarczy trochę pomyśleć. Jeżeli Polska przestała kupować gaz z Rosji, to my działamy w interesie Rosji, czy przeciw im interesom? - mówi Michał Jach.



Szef sejmowej komisji obrony narodowej podkreślał, że Polska wspiera Ukrainę także we własnym interesie. Gdyby Ukraina padła po trzech dniach, jak planował Putin, to następna byłaby Polska - mówił poseł Jach.