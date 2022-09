Euroafrica chce rozszerzyć działalność na Bałtyku

Euroafrica Shipping Lines. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Cypryjski armator z siedzibą i korzeniami w Szczecinie kupił prom. Jednostka "Epsilon" trafi do spółki Euroafrica w przyszłym roku.

Obecnie pracuje na linii Wielka Brytania-Irlandia. Z kolei dla Euroafricki ma pracować na linii Świnoujście-Trelleborg.



Prom zabiera na pokład pasażerów oraz ładunek - mówi Andrzej Hass, właściciel Euroafricki.



- Kupiliśmy od Włochów prom, który ma dzisiaj 10 lat. Ma bardzo nowoczesne i oszczędne silniki, ale będziemy je zmieniali, bo dla nas za szybko pływa. Ta linia to powinno być osiem godzin, a jest w stanie przepłynąć w ciągu sześciu. Żeby zejść ze zużyciem paliwa, będziemy zmniejszali moc silników - mówi Hass.



Syn namówił mnie do inwestowania w tej branży. Do 2024 roku chcemy zakupić kolejny prom i wejść na nową linię - dodaje właściciel Euroafricki.



- Co więcej, myślimy nawet o wejściu na linię Gdańsk lub Gdynia do Szwecji - mówi Hass.



Obecnie Euroafrica dysponuje trzema promami: "Jan Śniadecki", "Galileusz" i "Copernicus".