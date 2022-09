Duża inwestycja w Warnicach. Większość z Polskiego Ładu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W małej gminie szykuje się duża inwestycja. Warnice będą miały nową oczyszczalnię ścieków. Stara zostanie rozebrana. Dziś władze gminy podpisały umowę z wykonawcą firmą EkoWodrol.

- Inwestycja jest warta 15 milionów złotych - mówi wójt Warnic Alina Werstak. - Budżet naszej gminy to około 18 mln złotych, więc inwestycja jest bliska budżetowi naszej gminy. Cieszymy się bardzo, że znalazł się wykonawca, który wyłoniony w przetargu, będzie budował tą oczyszczalnię.



Blisko 10 milionów złotych to rządowe środki z Polskiego Ładu. W podpisaniu umowy w Warnicach uczestniczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To są pieniądze, które są bardzo ciężko wypracowane przez Polaków, którzy codziennie rano wstają, idą do pracy, którzy uczciwie płacą podatki, a państwo je uczciwie dzieli poprzez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bo były takie lata, w których nie było tych pieniędzy. Polacy tak samo ciężko pracowali i tak samo ciężko się starali.



Reszta pieniędzy na oczyszczalnie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu gminy.