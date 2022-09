Jesień czasem jeży. Kiedy pomóc, a kiedy zostawić w spokoju?

Fot. pixabay.com / ArtTower (CC0 domena publiczna)

Uwaga na jeże, które rozpoczęły swoje jesienne wędrówki - ostrzega szczecińska Fundacja Dzikich Zwierząt.

Te sympatyczne zwierzęta budują teraz swoją tkankę tłuszczową, która pomoże im przetrwać zimę, niestety często ich szlaki przecinają się z drogami - mówiła Marzena Białowolska z Fundacji.



- One poruszają się porą wieczorową, musimy zwolnić, dostosować swoją jazdę do takich warunków, jakie są w terenie zabudowanym. Jeżeli zobaczymy jeża, który chce wejść na chodnik i przejść na drugą stronę drogi, to nie zabierajmy go, nie wywoźmy. Może tam są pędraki lub kocie miski i on potrzebuje w tę stronę iść - przekonywała Białowolska.



- Musimy zwrócić uwagę także na młode jeże - dodała Marzena Białowolska. - Instynkt przetrwania bierze zawsze u takich zwierząt górę i matka, jeżeli nabierze zapasów i pójdzie hibernować, to nie będzie karmiła maluchów, tylko je po prostu zostawi albo zasną przy niej i umrą podczas takiej hibernacji. Małe jeżątka poniżej 500 gram o tej porze zabieramy.



W takich sytuacjach pomagają m.in. szczecińskie organizacje - zarówno Fundacja Dzikich Zwierząt jak i Jeżarnia czy Zwierzogród. Jeże objęte są ochroną, niedozwolone jest m.in. hodowanie ich w domu.