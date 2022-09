Terminal w Świnoujściu ma już plac do obsługi różnych transportów [WIDEO]

Mat. YouTube / Polska Morska

Powoli kończy się modernizacja terminalu promowego w Świnoujściu.

Mamy za sobą 70 procent budowy - mówi Marek Kowalewski, prezes terminalu.



- Został wykonany cały plac pod obsługę transportów intermodalnych, położone dwa nowe tory i przebudowane już istniejące. Jest też nowe, największe nabrzeże o długości 294 metry, pozwalające obsługiwać najgłębsze promy. Została już położona rampa i praktycznie wybudowany jest wiadukt - mówi Kowalewski.



Dzięki tej inwestycji, Terminal Promowy Świnoujście będzie mógł przeładowywać towary wykorzystując więcej niż jeden rodzaj transportu.



- Do tej pory nie mamy możliwości ani osprzętu to obsługi ładunków intermodalnych. Nasz partnerski port Trelleborg robi bardzo dużo tych przeładunków. To jest rodzaj przeładunków, które rosną. Sami to widzimy, bo u nas przeładunek naczep, nawet gdy nie możemy jeszcze obsługiwać ładunków intermodalnych, wzrasta o 23 procent - mówi prezes Terminalu Promowego Świnoujście.



Dziś terminal może przyjąć prom o długości 230 metrów, a po modernizacji będzie mógł obsługiwać jednostki do 270 m.