Pieniądze zbierają nauczyciele i uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Podczas poprzedniej edycji udało się zebrać ponad cztery tysiące złotych - mówi Wanda Szylińska z trzeciej klasy. - To już w naszej szkole się odbywa po raz drugi. Nauczyciele pieką ciasta w celu charytatywnym. To właśnie jest ta odmienność, ponieważ to zazwyczaj uczniowie pieką czy kupują ciasta. Wypieki są bardzo dobre i każdy jest inny, jak widać jest ich całkiem sporo.Nie można dopuścić do tego, aby "znudzić się" wojną. Wyjaśnia nauczyciel Andrzej Lindner.- Chodzi o to, aby była nazwa, aby każdy mógł zrobić coś od siebie i nie tylko wrzucić pieniążki do skarbonki. Odwróciliśmy sytuację, zazwyczaj było tak, że to uczniowie piekli ciasta, a nauczyciele kupowali, a teraz nauczyciele upieką i sprzedadzą. Myślę, że te pieniądze przydadzą się naszym sąsiadom.Za zebrane pieniądze kupiono środki medyczne. Ciasta czekają na chętnych w XIII LO do późnego popołudnia.