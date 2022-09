Poszerzone lekcje historii z losów powojennego Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To w ramach projektu "Niepokorny Szczecin", do którego przystąpiło ponad 60 szkół z naszego regionu - mówi Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.

- Projekt polega na tym, aby młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat tego, co działo się w Szczecinie po roku 1945. Ten materiał, który jest w szkole, jest często przekazywany pod rygorem dyscypliny czasowej. Jest to oczywiście jakiś zestaw obowiązkowy, wynikający z podstawy programowej. Tutaj jest szansa na to, żeby zdobyć tę wiedzę w szerszym zakresie - mówi Sołtysiak.



Jedną z placówek, która przystąpiła do projektu "Niepokorny Szczecin", jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach. Jak mówi nauczyciel historii Wiktoria Knap, poszerzone lekcje zawierają mnóstwo mało znanych do tej pory tematów.



- Atak na konsulat sowiecki w 1956 roku, koniecznie rewolta grudniowa w 1970 r. w Szczecinie, ale także późniejsze wydarzenia. Sierpień 1980, czy przemiany 1989 r. Chciałam też zwrócić uwagę, że mamy też mowę o rzeczach może mniej znanych, takich jak strajki w Zespole Elektrowni Dolna Odra - mówi Knap.



Wszystkie materiały dydaktyczne projektu "Niepokorny Szczecin" przygotowane zostały przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Edukacyjnych.