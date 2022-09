Coraz więcej kradzieży drewna z lasów w regionie

Fot. Michał Król [Radio Szczecin]

Wzrasta liczba przypadków kradzieży drewna w Zachodniopomorskiem.

Leśnicy mówią, że to coraz większy problem. W ostatnich tygodniach zwiększyło się zainteresowanie kupnem drewna opałowego w poszczególnych nadleśnictwach.



- Przybywa przypadków kradzieży. Skala problemu jest znacząca - mówi Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.



Zachowania złodziei pokazują, że głównym celem jest drewno opałowe. Zwiększa się także ilość kradzionego surowca. Dlatego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zwiększa patrole Straży Leśnej.



Za kradzież drewna z lasu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Do tego często sąd orzeka wysokie grzywny oraz nawiązkę w postaci przepadku mienia użytego do kradzieży.