Polsko-litewska współpraca szkół. Wiemy, na czym będzie polegać [ZDJĘCIA]

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie nawiązał współpracę z polskim gimnazjum na Litwie im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach. Szkoły podpisały porozumienie w tej sprawie.

W ramach wymiany młodzież będzie uczestniczyć w inscenizacji Powstania Styczniowego, którego jednym z dowódców był patron szkoły na Litwie.



Uczniowie będą mogli poznać również historię dawnych terenów Polski i wymienić wiedzę ze swoimi rówieśnikami - mówi Maciej Puzik, dyrektor zespołu szkół w Gryfinie.



- Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby młodzież z Polski, od nas z Gryfina, miała okazję odwiedzić Litwę. Mieć okazję być nie tylko w Solecznikach, Koleśnikach, ale również odwiedzić Wilno, Cmentarz Na Rossie, żeby poznać tę historię. Nasi nauczyciele będą mogli tam częściej bywać, po to, żeby móc później wykorzystywać na lekcjach wiedzę pozyskaną na Litwie - podkreśla Puzik.



Dla uczniów to zdobycie nowego doświadczenia.



- Bardzo ciekawy projekt, bo możemy się w ten sposób rozwinąć, poznać nowych ludzi, odwiedzić Litwę. - To okazja do poznania historii innego kraju oraz jego kultury - mówią uczniowie.



Jednym z prezentów, jaki szkoła na Litwie dostanie od szkoły w Gryfinie, będzie tablica interaktywna. Obecnie trwa na nią zbiórka pieniędzy.