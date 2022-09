Przebudowa ul. Mieszka I. Podano nowy termin zakończenia robót

Jest nowy termin zakończenia przebudowy ul. Mieszka I. Prace dotyczące ułatwienia dojazdu do sklepu sieci Ikea i między innymi dobudowaniem jednego pasa przed skrzyżowaniem z ul. Białowieską trwają blisko rok.

Ekipy wykonały wykopy po prawej strony jezdni, wprowadzono ograniczenie prędkości. Prace jednak zatrzymały się. O sprawie wielokrotnie informowali Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - Ponad sześć miesięcy nikogo nie było widać na budowie. Po prostu została zdjęta nakładka i nic więcej nie było - mówił jeden z Słuchaczy.Prace najpierw miały się zakończyć się w marcu, kolejnym terminem był koniec września.Teraz, według zapewnień wykonawcy, będzie to koniec października - poinformowała we wtorek rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Hanna Pieczyńska.- Wykonawca pisze do nas, że w toku prowadzonych robót przy realizacji występują nieuwzględnione w mapach kolizje, w szczególności energetyczne. Zdarza się również tak, że te elementy powodują potrzebę w zmianie projektu w uzgodnieniach z gestorami sieci - zaznaczyła Pieczyńska.Prace finansuje sieć Ikea, wykonawcą jest spółka NC I. Poprosiliśmy o komentarz dwa tygodnie temu jej przedstawiciela, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.