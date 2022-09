Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pościg za pijanym kierowcą na ulicach Polic. Funkcjonariusze drogówki udaremnili ucieczkę kierującego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Mężczyzna miał 1,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu a dodatkowo miał cofnięte uprawnienia. Do zdarzenia doszło na ul. Siedleckiej w Policach. Kierujący to 36-letni mieszkaniec Trzebieży.



Za niestosowanie się do zakazu sądowego oraz jazdę pod wpływem grozi mu do lat 5 więzienia oraz wysoka grzywna.