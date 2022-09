Przeprowadzka przychodni do Szpitala Wojskowego [ZDJĘCIA]

Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią

Remont i przeprowadzka przychodni przy Jasnych Błoniach w Szczecinie. Na początku października, będzie ona działać nie na ul. Piotra Skargi, ale w głównym budynku 109. Szpitala Wojskowego.

Wszystkie gabinety i poradnie pracować będą jednak normalnie, tyle że w nowym miejscu. Rusza kolejny etap wielkiego remontu budynku przychodni. Modernizacja obejmie wnętrze.



W piątek, 30 września do 18 przychodnia będzie pracowała normalnie w budynku przy Piotra Skargi - od poniedziałku, 3 października - już w Szpitalu Wojskowym.



Poradnie i gabinety znajdą się na pierwszym i drugim piętrze w budynku szpitala. Wejściem „B" (środkowym) pacjenci będą mogli się dostać do rejestracji, która będzie zlokalizowana w holu głównym na pierwszym piętrze, a także do gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wejściem „C" (prawe skrzydło) będzie można dostać się do gabinetów poradni specjalistycznych.



Tablice informacyjne umieszczone będą tuż za bramą wejściową do szpitala. Istotną zmianą będzie natomiast przeniesienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Od 3 października funkcjonować będzie ona w kompleksie wojskowym przy ul. Ku Słońcu.