Galeria handlowa na Łasztowni to nie jest temat przesądzony

To niepokojące, ale klamka jeszcze nie zapadła. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta komentuje możliwość budowy galerii handlowej na Łasztowni.

Przypomnijmy, że na taką inwestycję pozwala projekt planu zagospodarowania, nad którym będą głosować radni.Łukasz Tyszler w "Rozmowach pod Krawatem" zapewnił, że sprzeciwia się temu pomysłowi. Dodał, że jeszcze nie jest powiedziane, że plan przejdzie w takim kształcie. Zdania - również w jego klubie - są jednak podzielone.- Nie mam wątpliwości, że jeżeli jest taka możliwość, to znajdzie się chętny, który to zbuduje. W naszym klubie nie ma jednego, wspólnego zdania w tym temacie, teraz rozmawiamy. Wydaje mi się, że to nie jest temat już przesądzony. Uważam, że nie jest to najlepszy pomysł. W naszym klubie też ten głos nie jest pojedynczy, nie jestem sam, więc będziemy rozmawiać - mówił Tyszler.Krytycy projektu alarmują, że galeria m.in. zwiększy korki w tym rejonie miasta i odwróci uwagę mieszkańców od samej Łasztowni. Według projektu, galeria mogłaby powstać w pobliżu fabryki Gryf.