Zieloni: każdy stopień mniej w kaloryferach, to mniej w kieszeni putinowskiego reżimu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Partia Zieloni apeluje do szczecinian o oszczędzanie ciepła i energii: - Każdy stopień Celsjusza mniej na naszych kaloryferach i w pomieszczeniach, to mniej w kieszeni putinowskiego reżimu - mówili na konferencji prasowej.

Przewodniczący partii - miejski radny Przemysław Słowik - złożył interpelację, w której domaga się od urzędu między innymi rezygnację z oświetlenia miejskich budynków czy maksymalnie 20 na plusie w urzędach i szkołach.



- Mówimy głośno i wyraźnie o tym, abyśmy również w swoich domach zadbali o tę oszczędność. Żeby nie przekraczać temperatury 20 stopni Celsjusza, która jest wystarczająca do życia, funkcjonowania, bezpieczna i zdrowa - mówi Słowik.



Wiceprzewodniczący partii Andrzej Radziwinowicz mówi także o "cywilnej broni" przeciw Rosji.



- Każdy stopień Celsjusza mniej na naszych kaloryferach i w pomieszczeniach, to mniej w kieszeni putinowskiego reżimu - mówi Radziwinowicz.



Zdaniem Zielonych, obecna sytuacja wymusi postulowaną przez nich energetyczną transformację Europy. W której to transformacji "być może będą zniszczenia", ale z nich wyłoni się "lepsze nowe jutro".