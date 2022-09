Rekin na Bałtyku przez tydzień

Okręty, siły powietrzne, wojska specjalne i służby ratownicze biorą udział w największych w tym roku manewrach na Bałtyku "Rekin-22".

W środę jednostki stacjonowały w Świnoujściu. 20 okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii razem z innymi służbami ćwiczą ochronę szlaków morskich.



- W akcję zaangażowanych jest około 1,5 tysiąca żołnierzy i mundurowych - informuje kmdr ppor. Piotr Dulas z Centrum Operacji Morskich. - Ćwiczenie "Rekin-22" to niejako wskrzeszenie ćwiczeń, które miały miejsce jeszcze w Marynarce Wojennej przeszło 10 lat temu. Do wczoraj to były kwestie zgrywania, a od dziś to już faza okrętów na morzu. Większość epizodów miała miejsce na terenie Szczecina i Świnoujścia. Kończą się w Gdyni. W liczbach to cztery państwa ościenne i 1,5 tys. żołnierzy.



Komandor wyjaśnia, że ćwiczenie mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo jednostek towarowych. - Szlaki komunikacyjne dotyczą nie tylko portów polskich, ale również przenikają się ze szlakami komunikacyjnymi państw ościennych. To trzeba monitorować, zabezpieczać, a jednostkom zrobić przestrzeń do spokojnego i bezpiecznego funkcjonowania, i tu jest przestrzeń dla Marynarki Wojennej, naszych działań i naszego funkcjonowania - podkreśla kmdr ppor. Dulas.



Manewry rozpoczęły się w piątek. Będą trwały siedem dni.