Dobra i Ińsko z dofinansowaniem na odbudowę zniszczeń po wichurach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwie gminy z Pomorza Zachodniego dostały w środę pieniądze na odbudowę obiektów zniszczonych podczas wielkich wichur. Dofinansowanie z budżetu państwa otrzymała gmina Dobra na odtworzenie zerwanego dachu hali sportowej, a gmina Ińsko na odbudowę pomostu, mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

- Te umowy dziś podpisane z dwoma gminami, to tylko część tej pomocy, która została skierowana do naszych mieszkańców. Wcześniej została wypłacona kwota 482 tysięcy dla gospodarstw domowych z 21 gmin na Pomorzu Zachodnim, dla osób fizycznych - mówi Bogucki.



Samorządy mogą liczyć na pomoc rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł tego ugrupowania Artur Szałabawka. - Dopóki nie doprowadzimy do sytuacji, że poziom życia będzie wyglądał tak samo w małej miejscowości, jak i w dużym mieście, to przed nami ciągle dużo pracy. Proszę sobie wyobrazić jak ciężko im rok do roku ten budżet spiąć, szczególnie jak są różnego rodzaju inwestycje.



Skarb państwa przekazał ponad 800 tysięcy złotych na odbudowę dachu w Dobrej i ponad pół miliona złotych na pomost w Ińsku. Jest to prawie 80 procent kosztów inwestycji. Każda z tych gmin ma na tyle ograniczone budżety, że realizacja tych inwestycji zmusiłaby do zaciągania kredytów, bądź rozciągnięcie ich na lata.