Zarybianie węgorzem w Zachodniopomorskiem

Źródło: Twitter Marek Gróbarczyk

110 tysięcy sztuk narybku węgorza europejskiego trafi do akwenów w województwie zachodniopomorskim. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie rozpoczęło w środę zarybianie węgorzem wód użytkowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Węgorz europejski to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, m.in. z powodu przełowienia. - Wprowadzamy jego narybek, by urozmaicić biologicznie ten akwen i zwiększyć zasoby ichtiofauny - tłumaczył cel akcji Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, który uczestniczył w zarybianiu leżącego blisko Koszalina Jeziora Parnowskiego.



Minister Gróbarczyk mówił również o ważnych dla wędkarzy założeniach programu „Nasze Łowiska”. To projekt wdrożony przez PGW Wody Polskie, polegający na tym, że jedno zezwolenie uprawnia do wędkowania we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. - Ma on na celu stworzenie znacznie lepszych, prostszych i tańszych rozwiązań dla wędkarzy. Na terenie całej Polski wprowadziliśmy jedną opłatę, 250 złotych - poinformował Marek Gróbarczyk.



Nad Jeziorem Parnowskim był także Krzysztof Woś, prezes PGW Wody Polskie. - W sumie chcemy zarybić 56 obwodów rybackich, w tym w woj. zachodniopomorskim 21 obwodów, łącznie jest to 110 tys. narybku - mówił prezes. - W ten sposób zamierzamy odtworzyć populację węgorza, która w ostatnich latach dramatycznie spadła - dodał.



Łączna wartość programu to ponad dwa mln złotych, w tym na zarybianie akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego zostanie przeznaczonych 340 tys. złotych.