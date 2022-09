Jest uzasadnienie wyroku w sprawie Strefy Zamieszkania Stare Miasto

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie opublikował uzasadnienie wyroku na swojej stronie internetowej. Sędziowie unieważnili całą uchwałę szczecińskiej Rady Miasta, która taką strefę wprowadziła dwa lata temu. Ich zdaniem dokument w istotny narusza prawo - m.in. tu cytat "ustalanie opłat za parkowanie w Strefie nie znajduje uzasadnienia prawnego".

Miastu przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik spółki Nieruchomosci i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.- Prawnicy miasta analizują teraz treść tego uzasadnienia, nie mam jeszcze informacji, żeby zapadła w tej sprawie jakaś decyzja.W związku z tym opłaty dot. parkowania na Starym Mieście nadal są pobierane. To kolejny niekorzystny wyrok dot. parkowania. Miasto po prawomocnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoczęło już wypłatę tzw. opłat dodatkowych, nałożonych za parkowanie w tzw. Płatnych Parkingach Niestrzeżonych. Wnioski o zwrot 200 złotowej opłaty złożyło już ponad 100 kierowców.Z kolei szacuje się, że jeśli wyrok WSA w sprawie Starego Miasta uprawomocnił się to Szczecin wg szacunków musiałoby oddać parkującym tam ponad 4 mln zł.