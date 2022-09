Posłowie Prawicy o rządowej pomocy w związku z kryzysem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W przyszłym roku ceny energii elektrycznej - do pewnego limitu - będą zamrożone. Rząd chce też wesprzeć firmy energochłonne oraz szpitale i szkoły.

Poseł PiS Michał Jach ma żal do opozycji, że nie wspiera rządu w tej sprawie: - Jesteśmy w takiej sytuacji, w której bez przerwy nawiedzają nas jakieś kataklizmy. Jeden nie odejdzie, a już drugi nawiedza Polskę. Naprawdę trzeba niezwykle sprawnego rządu, żeby w jakikolwiek sposób adekwatny, a przynajmniej minimalizujący koszty społeczne odpowiadać. I to się dzieje, przecież pamiętamy co było z pierwszą tarczą antycovidową, która okazała się najlepiej funkcjonującą w Europie. Wystarczyłoby, żeby ktoś z Platformy Obywatelskiej choćby powiedział: "A chyba wam się udało", a oni nadal nic...



Poseł Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej poinformował, że zabiega o pomoc publiczną

dla firm w Polsce w związku z wysokimi cenami energii. - My - jako Koalicja Polska - złożyliśmy wniosek do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, bo mamy tam swoich komisarzy, o pomoc publiczną dla firm, dla osób z dofinansowaniem do energii. Złożyliśmy projekt ustawy, aby ceny energii zostały zatrzymane na poziomie czerwca 2022 roku - podkreślił Lubczyk.



W przyszłym roku rząd chce przeznaczyć na tę pomoc 8 mld złotych.