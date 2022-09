Darmowy przejazd pociągami, ale... z haczykiem

Przejazdy pociągami PolRegio w ramach "Dnia bez samochodu" dziś za darmo. W naszym regionie jest jeden warunek - konduktorowi trzeba pokazać dowód rejestracyjny, w którym figuruje się jako właściciel lub współwłaściciel auta.

W efekcie, jeśli na taką podróż zdecyduje się cała rodzina, to z bezpłatnego biletu skorzysta tylko ta osoba, która jest w dowodzie.Takich wymogów nie ma np. w Wielkopolsce czy Lubuskiem. Z kolei w województwie łódzkim np. z posiadaczem auta może jechać tylu współpasażerów iluosobowe jest auto.Organizujemy te akcję po raz pierwszy - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", naczelnik działu handlowego szczecińskiego PolRegio Norbert Wełyczko.- Jeżeli akcja spotka się z dużą popularnością, to pewnie w przyszłym roku będzie powtórzona i być może ta ilość osób uprawnionych zostanie rozszerzona. Zbierzemy na pewno jakieś wnioski, decyzja będzie podejmowana wspólnie z organizatorem przewozu, a w przypadku tutaj regionalnych połączeń kolejowych, to jest marszałek województwa - tłumaczył Wełyczko.Dziś bezpłatne przejazdy są m.in. także w szczecińskiej komunikacji miejskiej - tam po prostu wyłączone są kasowniki biletów.