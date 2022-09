IPN gotowy usunąć sowiecki pomnik. W Dąbiu ma stanąć monument gen. Andersa

Zamiast sowieckiego pomnika w Dąbiu, monument generała Andersa - jak mówił w "Rozmowach pod krawatem" prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, są gotowi, aby w przyszłym roku usunąć poświęcony komunistom obiekt. I jest propozycja na nowe upamiętnienie.

- W miejscu, gdzie stał ten sowiecki pomnik, postawić pomnik generała Andersa, który jest uosobieniem właściwie pragnienia wolności przez Polskę. Wiem, że wielu andersowców po roku 1945 ze Szczecinem związało swoje życie - mówi Nawrocki.W przypadku Dąbia jest uchwała Rady Miasta, aby pomnik sowiecki zburzyć. Problemem jest za to postawa samorządu w Nowogardzie, tam mieszkańcy są zmuszeni świętować Niepodległość Polski pod monumentem poświęconym katom Polski. To pogarda dla ofiar komunizmu - podkreślał Nawrocki.- Jeśli nie uda nam się przekonać pana burmistrza Czapli, to w przyszłym roku Nowogard stanie się miejscem konferencji naukowej, działań edukacyjnych, przyjedzie tam ciężarówka Instytutu Pamięci Narodowej, ściągnę tysiąc pracowników Instytutu i przygotuję specjalny film o tym, czym był system komunistyczny - mówi prezes IPN-u.Prezes IPN podkreślał, że przez cztery dekady Polska była sowiecką kolonią. Tym można tłumaczyć sentyment niektórych do pomników poświęconych symbolom komunizmu.