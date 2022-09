Biblioteka w Międzyzdrojach wkroczyła w XXI wiek

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-1840072 (domena publiczna)

Przy placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach swoją nową siedzibę otwiera Miejska Biblioteka Publiczna.

Nowa miejska książnica jest wyposażona na miarę XXI wieku. Oprócz miejsc do czytania, są stanowiska do słuchania audiobooków. Nie zapomniano o osobach z niepełnosprawnościami, bo biblioteka dysponuje m.in. stanowiskiem komputerowym dla osób niewidomych i powiększalnikiem dla osób niedowidzących.



Największym hitem jest książkomat. Będzie działał na zasadzie paczkomatu - mówi Szymon Głod, starszy bibliotekarz.



- Jest to urządzenie, gdzie będzie można zamówić, odebrać i oddać książkę. Będzie także wrzutomat na prasę, na książki, które będą oddawać czytelnicy. Książkomat będzie cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Będzie dostępny całą dobę i będzie można korzystać z niego podczas zamknięcia biblioteki - mówi Głod.



O godzinie 13 nastąpi oficjalne otwarcie dla mieszkańców i zwiedzanie nowej siedziby z bibliotekarzami