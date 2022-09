"Spoczywaj w pokoju na szczecińskiej ziemi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnano legendę Radia Szczecin - Zdzisława Tararakę.

Jak podkreślają jego bliscy, był nie tylko wybitnym radiowcem, ale też prawdziwą encyklopedią dotyczącą kultury i spraw polskiej wsi. Nie było w naszym regionie rolnika, który nie znałby Zdzisława Tararaki, a wielu z nich było jego przyjaciółmi.- Bardzo wielu rolników budził program "Na szczecińskiej ziemi" - mówi Artur Balazs, były minister rolnictwa. - Jego głos, wywiady, jego komentarze, rzetelność.- Zdzichu był tą osobą, która łączyła i która była pasem transmisyjnym także do nas mieszczuchów - dodaje Krzysztof Soska, były prezes Radia Szczecin.Rozpoczynając pracę w radiu, wchodząc do pokoju, usiadłem na jego krześle i za chwilę przyszedł i powiedział "siedź tu jak najdłużej" - wspomina Piotr Dykiert, były dziennikarz Radia Szczecin i "uczeń Dzidka".- Muzykę ludową kochał na co dzień. Podejrzewam, że spał, śpiewał, chodził i z nami się spotykał. Zawsze do nas praktycznie śpiewał - mówi Agnieszka Olmeńska z zespołu ludowego Pyrzyczanie.- Spoczywaj w pokoju "Na szczecińskiej ziemi" - zakończył ks. Waldemar Szczurowski.Zdzisław Tararako zmarł 8 września w wieku 73 lat. W Radiu Szczecin pracował od 1975 r. Zajmował się przede wszystkim sprawami rolniczymi, które były również jego pasją, podobnie jak kultura ludowa, z którą także na naszej antenie zaznajamiał słuchaczy.