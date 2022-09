Apel PiS o zawieszenie współpracy z władzami Meklemburgii Pomorza-Przedniego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni PiS zachodniopomorskiego sejmiku apelują do marszałka województwa, aby zawiesił współpracę z proputinowskimi władzami Meklemburgii Pomorza-Przedniego. Jak ujawniły niemieckie media, premier Manuela Schwesig prowadziła własną politykę zagraniczną przychylną Rosji.

Radny opozycji z PiS Rafał Niburski przypomina, że za pieniądze Gazpromu Schwesig założyła fundację, rzekomo proekologiczną, a faktycznie powołaną do obchodzenia amerykańskich sankcji na Nord Stream 2.



- Dlatego apelujemy do pana marszałka o zawieszenie jakiejkolwiek współpracy z landem Meklemburgia Pomorze-Przednie, do czasu zmiany ich proputinowskich władz - mówi Niburski.



Dotychczas władze naszego województwa z PO bardzo stawiały na zacieśnianie współpracy z Niemcami - mówi Maciej Kopeć, radny PiS.



- Właściwie nie ma w tych dokumentach inwestycji tych działań, które prowadzi polski rząd. Natomiast jest koncentracja na tych działaniach, które mają budować takie bliskie związki pomiędzy Polską a landami - mówi Kopeć.



Marszałek Olgierd Geblewicz z PO twierdzi, że nie utrzymuje "kontaktów politycznych" z Manuelą Schwesig od stycznia - zostały te "administracyjne". - Które są związane z budową normalnych relacji na pograniczu - mówi Geblewicz.



W 2019 roku podczas spotkania z premier tego granicznego niemieckiego landu, Geblewicz postulował utworzenie polsko-niemieckiej metropolii ze stolicą w Szczecinie.