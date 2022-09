Likwidują beton i sadzą drzewa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Drzewa zamiast betonu. Plac Wolności w centrum Świnoujścia właśnie przechodzi metamorfozę. Zrywane są z niego płyty, by w ich miejscu stanęły klony.

Zrywanie nawierzchni całkiem młodego, bo 9-letniego placu w centrum miasta, wśród miejscowych wzbudza spore zainteresowanie, ale i zadowolenie.



- Brakuje zieleni na tym placu. - Bardzo dobrze, bo tu jest za dużo betonu. Szczególnie, że ludzie tu siedzą i odpoczywają. Tu się człowiek czuje jak na patelni. - Cały plac Wolności jest zabetonowany. Jak będą drzewa, to będzie lepiej - mówią mieszkańcy.



Pięć 4-metrowych klonów zasadzonych ma być do piątku - informuje Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia.



- Teraz na placu Wolności jest więcej drzew, niż było przed modernizacją. Natomiast to są niewielkie drzewa, one się rozrastają. Jest część placu, która nie posiada zieleni. Stwierdziliśmy, że to jest fajna okazja, bo mamy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju i sadzimy te drzewa - mówi Michalska.



Drzewa pojawią są w ramach nasadzeń zastępczych, które finansuje prywatny inwestor.