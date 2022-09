Ponad sto lat temu ryzykowali życiem w imię miłości do Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracownicy polskiego wywiadu na terenie niemieckiego Szczecina uhonorowani.

Tablica z nazwiskami ośmiu oficerów m.in. rtm. Wacława Gilewicza, kpt. Franciszka Brzezińskiego i kpt. Jana Chmarzyńskiego, zawisła na ścianie budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ul. Małopolskiej.



Szef ABW płk Krzysztof Wacławek podkreślał, że to miejsce symboliczne, bowiem w latach 1926-1928 mieścił się tam polski konsulat.



- To jakże znamienne, że oficerowie wywiadu ponad sto lat temu pracowali i służyli ojczyźnie w tym samym budynku, w którym dzisiaj funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonują swoje codzienne obowiązki, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa i obywateli - mówił Wacławek.



Prezes IPN dr Karol Nawrocki podkreślał, jak wielką odwagą i miłością do Polski musieli kierować się oficerowie naszego wywiadu w międzywojennym Szczecinie. II Rzeczpospolita dopiero się rodziła, pomiędzy dwoma zbrodniczymi systemami, po 123 latach zaborów.



- Nazwiska oficerów i tych wszystkich, którzy sto lat temu pracowali w tym budynku, są nazwiskami bohaterów, którzy dokonywali świadomej decyzji. Powodowane były ich miłością do Polski. Musieli być gotowi do tego, aby przekroczyć bramę rodzącego sie piekła i służyć niepodległej Rzeczpospolitej - mówił Nawrocki.



Pierwszym oficerem wywiadowczym w niemieckim Szczecinie był por. rezerwy Emil Brykowicz, któremu zmieniono nazwisko na Daleski. Oficerowie zbierali informacje militarne, polityczne i gospodarcze, np. o rozlokowaniu obiektów wojskowych.