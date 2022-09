Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ostatnie wydarzenia na Odrze udowadniają, jak ta dziedzina nauki jest potrzebna. Tak w "Rozmowach pod krawatem" mówił dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

To najbardziej jaskrawy przykład tego, jak duże jest zapotrzebowanie na tę dziedzinę, ale tylko jeden z wielu - mówił profesor Krzysztof Formicki.



- Odra pokazała, jak to jest niezwykle potrzebny zawód, który ma ogromny wpływ na praktycznie cały ekosystem. Jeśli chodzi o ichtiologię, to nasi absolwenci zajmują się środowiskiem wodnym, czyli rybami, organizmami, które tam żyją, roślinnością. Mają wpływ na kształtowanie środowiska wodnego. Co jest niezwykle istotne, zwłaszcza teraz, kiedy mamy brak wody w Polsce - mówi Formicki.



W tym roku Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa obchodzi 70. rocznicę istnienia.