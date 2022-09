Dziś Kościół wspomina św. o. Pio [ZDJĘCIA]

San Gionavanni Rotondo. Kościół, w którym posługiwał święty. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Ten włoski kapucyn ma też kościół swojego imienia w Pniewie koło Gryfina, a także Grupę Modlitwy w parafii św. Rodziny w Szczecinie. Zakonnik, który zmarł 54 lata temu, a 20 lat temu został ogłoszony świętym, otrzymał stygmaty. Krwawiące rany pozostały otwarte na jego ciele przez pięćdziesiąt lat. Jego zwłoki utrzymują się w bardzo dobrym stanie.

Do włoskiego San Giovanni Rotondo, gdzie posługiwał, przybywały tłumy wiernych. Dochodziło do uzdrowień i nawróceń. Potrafił sam wymieniać grzechy spowiadających się, a także posiadał dar bilokacji.



W parafii pw. św. o. Pio w Pniewie koło Gryfina dziś o 18 odpust. Tam są relikwie świętego. Mówi proboszcz ks. Józef Dudek.



- To maleńki fragment zakrwawionego bandaża, którym były opatrywane rany jego stygmatów. Każdy kładzie rękę na relikwiarzu i w cichej modlitwie przedstawia swoją intencję - wyjaśnia proboszcz.



W Szczecinie z kolei od 20 lat jest Grupa Modlitwy św. o. Pio. Mówi pani Teresa Jasińska.



- Fascynuje jego pokora i miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, człowiek konfesjonału, spowiadał ok. 200, 300 osób w ciągu dnia. Ciągle odmawiał Różaniec - mówi członkini Grupy.



W parafii św. Rodziny w Szczecinie dziś od 17.30 różaniec i msza święta.