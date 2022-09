W tym tygodniu w naszym województwie znaleziono trzy martwe żubry.

- A będzie ich jeszcze więcej - tak mówi Maciej Tracz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, do którego docierają informację o martwych zwierzętach. Przyrodnik - za serię zabójstw żubrów - wini kłusowników.- Kłusownicy są zainteresowani pozyskaniem mięsa. Przyzwyczajeni, że regularnie to robili. W lesie zwierzyny jest bardzo mało, a źródło mięsa jest obojętne. Byle ono było. Żubr jest źródłem mięsa. Do tej pory zauważyliśmy wzmożone kłusownictwo na żubry robiąc inwentaryzację na grudzień 2021 roku, ponieważ nam brakowało łącznie około 40-50 żubrów - podkreśla Tracz.Żubr w Polsce jest gatunkiem chronionym, a jego zabicie jest zagrożone karą grzywny lub więzieniem.