Slalom między barierkami. Znów zmiana dla kierowców w rejonie Parku Kasprowicza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi, Monte Cassino i Wyspiańskiego w Szczecinie. Spowodowana jest rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy wymianie, częściowo poniemieckiej, sieci wodociągowej.

Wykonawca robót pojawił się na tym skrzyżowaniu już rano - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Musi przeprowadzić prace przygotowawcze, to znaczy zasilić bypassem - najprościej mówiąc rurą położoną z boku - przedszkole i przychodnię w najbliższym sąsiedztwie skrzyżowania. Dopiero jak to zrobi, wówczas ruszy z pracami. Zapewniam, że będzie przejazd i będą jeździć autobusy - tłumaczy Makowski.



Utrudnienia w tej części miasta dotyczą głównie dojeżdżających do ulicy Wyspiańskiego. Tym samym nadal, czasowo, obowiązuje tu zakaz wjazdu w tę ulicę zarówno od strony Piotra Skargi, jak i od strony Monte Cassino.