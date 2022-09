Zawsze pomagała innym i z ogromnym przejęciem realizowała programy i newsy o tych, którzy pomocy potrzebują. Dziś sama jej potrzebuje.

Mama 10-letnich bliźniaczek, dziennikarka TVP 3 Szczecin - Ewa Zielińska, usłyszała 8 września dramatyczną diagnozę. Rak piersi z przerzutami na węzły chłonne, potrójnie ujemny, największy stopień złośliwości i złe rokowania.Z zewnątrz okaz zdrowia, którego wszędzie pełno, a wewnątrz chora. Nie złamało jej to. Podeszła do sprawy zadaniowo: trzeba wyleczyć - napisał pod zbiórką na siepomaga.pl mąż Ewy, Damian.Jednak koszmarna droga leczenia od chemioterapii po mastektomię i radioterapię, nie gwarantuje sukcesu i jak najszybciej trzeba wdrożyć immunoterapię. Jedna dawka leku to wydatek rzędu 14 tysięcy złotych. Leczenie obok chemioterapii trwa rok, a lek trzeba podawać co trzy tygodnie.