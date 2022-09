Podsumowanie lata nad morzem. Człowiek arbuz, gryząca małpa i seksparty blisko plaży

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/archiwum]

Przebierańcy, gryząca małpa, czy seksparty na jachcie na oczach turystów. To był udany, ale kontrowersyjny sezon - tak w skrócie można podsumować to, co działo się tego lata w Świnoujściu.

Takiego lata nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy wysp. Turystom nad Bałtykiem w tym roku brakowało słońca, ale nie wyobraźni - potwierdza Adam Wąsik, koordynator ratowników świnoujskiego kąpieliska.



- Ten sezon jest dosyć wyjątkowy, pod kątem różnych przekrojowo sytuacji. M.in. człowiek przebrany za arbuza. Byli też obywatele Niemiec, którzy urządzili sobie dość niecodzienną imprezę. Nie byli w ubraniach, były to totalnie bezwstydne zachowania w odległości 30 metrów od żółtej boi - mówi Wąsik.



Zdaniem zastępcy prezydenta Świnoujścia Pawła Sujki, takimi incydentami nie warto się przejmować.



- Turysta z Niemiec przyjechał z małpą, która kogoś ugryzła. Ale nie było to jakieś straszne ukąszenie. Jeżeli chodzi o tę imprezę na wodzie, to jesteśmy wolnymi ludźmi i każdy robi to co chce, byleby to nie raziło innych - mówi Sujka.



Lato i młodość mają swoje prawa, czego plusem jest, że w niepogodę nikt się nie nudził.