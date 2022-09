Płoną lasy w regionie. Na szczęście to... tylko ćwiczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

20 jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z powiatu goleniowskiego wzięło udział w ćwiczeniach gaszenia pożaru w lesie. Tym razem chodziło o akcję na dużym obszarze.

Strażaków koordynował brygadier Marek Michalak, zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej: - Staramy się ograniczyć ten pożar wszystkimi siłami i środkami, które mamy w powiecie, jeżeli będzie tego za mało, to będziemy szukali większych sił z całego województwa.



- To wielkoobszarowy pożar lasu z zagrożeniem dla hali produkcyjno-magazynowej na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - mówi Małgorzata Hapnik- Ciechalska z Nadleśnictwa Kliniska.



- Zastosowaliśmy też zrzuty wody z dromadera - mówi Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwo Kliniska: - My wiemy, jak to jest, bo tych pożarów w zeszłym roku mieliśmy 55, więc bardzo dużo. Wykorzystujemy, kiedy jest potrzebny również nasz samolot.



To już drugie - w tym roku - ćwiczenia na taką skalę w Nadleśnictwie Kliniska.