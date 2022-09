Wymiana asfaltu w al. Wojska Polskiego. Drogowcy startują już w poniedziałek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Rusza długo zapowiadana wymiana asfaltu w alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Prace obejmą odcinek od Głębokiego, aż do placu Szarych Szeregów i będą przeprowadzane etapami - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Zaczną drogowcy od placu Szarych Szeregów i będą szli w kierunku Węzła Łękno, potem przejdą na pas biegnący w przeciwną stronę. Prace obejmą całościowo tę ulice. Oczywiście, biorąc jednak pod uwagę jej długość, to będą to prace etapowane i oczywiście wymiana nawierzchni będzie na tych fragmentach, które są zniszczone. Odcinki, które są objęte innymi przebudowami zostaną bez zmian - dodaje Pieczyńska.



Pierwszych drogowców w alei Wojska Polskiego zobaczymy już w poniedziałek. Prace drogowe w tej części Szczecina potrwają cztery miesiące.