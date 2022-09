Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Przewoził złom; okazało się, że jest poszukiwany - policjanci ze Szczecina zatrzymali 57-latka.

Mężczyzna przewoził wózkiem złom, co zwróciło uwagę mundurowych, którzy postanowili sprawdzić legalność pochodzenia metali. Przy okazji wylegitymowali 57-latka.



Okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia półrocznej kary więzienia. Został zatrzymany i trafił za kraty.