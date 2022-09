Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na remont schodów na Kawczą Górę w Międzyzdrojach.

Ponad 100-metrową budowlę oddano do użytku w 2013 roku. Prace kosztowały ponad milion złotych. Ze względu na uszkodzenia spowodowane przez sztormy wejście było jednak już kilkukrotnie zamykane.- Umocnienie podstawy skarpy to skomplikowane zadanie - mówiła na naszej antenie dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioletta Nawrocka. - Wymagają poważnych napraw konstrukcyjnych i zabezpieczenia podstawy. Wymaga to niestety wjechania ciężkiego sprzętu.Remont ma kosztować pół miliona złotych. Prace mają się zakończyć przed przyszłorocznymi wakacjami.