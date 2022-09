Nowe miejsce dla rowerzystów w Białogardzie

Ścieżka rowerowa powstanie w miejscu dawnego nasypu kolejki wąskotorowej w Białogardzie.

Dzięki nowej trasie, mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie dojechać z południowo-zachodnich obrzeży do centrum przesiadkowego czy centrum miasta. Budową zajmie się firma z Koszalina - już podpisano umowę w tej sprawie.



Na trasie przewidziano dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Będą ławki, stoliki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Wartość prac to ponad dwa miliony 300 tysięcy złotych. Inwestycja, która potrwa do lipca przyszłego roku, jest dofinansowana z funduszy unijnych.