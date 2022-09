Wehikuł czasu na Zamku Książąt Pomorskich. Trwa Święto Gryfa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Gwarno na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Walczą rycerze, damy przechadzają się po dziedzińcach, pracują kowal, kaletnik i tkacz, a to wszystko przy dźwiękach okaryny. To rekonstrukcja z życia Zamku, kiedy rządził nim ród Gryfitów.

Dlaczego dziś? Bo najstarszy zachowany dokument z pieczęcią Bogusława II, wizerunku Gryfa Pomorskiego, pochodzi z 29 września 1214 roku.



Marcin Dąbrowski do Szczecina przyjechał z Międzyrzecza. W ponad 30-kilogramowej zbroi brał udział w pokazach rycerskich. Rozmawiał z nim reporter Radia Szczecin Kamil Nieradka.



Kamil Nieradka: Czy mimo zbroi, uderzył się pan kiedyś mieczem?



Marcin Dąbrowski: Tak, jest to dość powszechne. Siniaki, zbicie kości... na każdym turnieju się to zdarza.



KN: Ile kosztuje taka zbroja?



MD: Myślę, że na start około 12,5 tysiąca złotych.



KN: Gdzie można dowiedzieć się więcej o technikach władania mieczem czy tarczą?



MD: Wszystko zależy od tego, gdzie znajdzie się daną grupę, bractwo. Wiedza przechodzi z osoby na osobę, tak jak kiedyś ją przekazywało. Tak naprawdę człowiek uczy się sam, na przykład podczas walki.



Święto Gryfa na Zamku Książąt Pomorskich potrwa w sobotę do 21. Z kolei w niedzielę od 12 do 17.