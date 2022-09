Cysterna z paliwem przewróciła się na S3. Utrudnienia potrwają kilkanaście godzin

Jeszcze co najmniej przez kilkanaście godzin zablokowana będzie jedna z łącznic na szczecińskim węźle Klucz. Chodzi o jadących od strony Gorzowa w kierunku Kołbaskowa.

Utrudnienia w tej części S3 i A6 wynikają z przewrócenia się cysterny, która przewoziła paliwo - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że do usuwania skutków tego zdarzenia potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt, który jedzie aż z Koszalina.



- Cała łącznica została zablokowana. Został wprowadzony objazd przez węzeł Podjuchy. Kierowcy jadący od strony Gorzowa muszą zjechać w kierunku na Świnoujście i następnie na węźle Podjuchy zawrócić i pojechać w kierunku Kołbaskowa - mówi Grzeszczuk.



Rzecznik szczecińskiej GDDKiA dodał, że teraz pojazd będzie musiał zostać podniesiony przez specjalistyczny dźwig. Zabezpieczone zostaną też zbiorniki paliwa w przewróconej cysternie.



- Do zdarzenia doszło w zasadzie już na wiadukcie obiektu nad autostradą A6, natomiast całe szczęście nie nad samą jezdnią, tylko już w części bliżej przyczółka - dodaje Mateusz Grzeszczuk.



Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, wypompowanie paliwa z leżącej cysterny i jej podniesienie potrwa co najmniej kilkanaście godzin.