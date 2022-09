Tkanina w różnej formie na festiwalu w Książnicy

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Festiwal Tkaniny wystartował w Szczecinie. Sobotnią wystawą "Dotyk tkaniny" w Książnicy Pomorskiej rozpoczęła się piąta edycja przeglądu.

To prace warszawskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.



- Chodziło nam o to, jak my dotykamy tkaniny, ale również jak tkanina dotyka nas. W kontekście ciała ludzkiego, w różnej formie - mówi kuratorka wystawy Monika Lewicka. - Tkanina miękka, twarda, szorstka, ciepła, zimna. Różne są cele, faktury, ale też użycia. Mamy na wystawie tkaninę otulającą, zabezpieczającą typu bandaż, tkaninę użytkową w formie ubioru.



W ramach Festiwalu Tkaniny do końca października zaplanowano w Szczecinie cykl warsztatów, spotkań i wystaw pokazujących tkaninę w jej różnych obliczach.