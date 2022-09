Płaca minimalna w górę. Goście "Kawiarenki politycznej" komentują

Planowane podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku było jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Decyzja w tej sprawie zapadła we wrześniu. Według statystyk obejmie ona w Polsce około trzech milionów pracowników.

Zdaniem publicysty Gazety Polskiej Codziennie - Igora Szczęsnowicza - to decyzja ważna, przede wszystkim dla najmniej zarabiających.- Płaca minimalna jest wyznacznikiem granicy ubóstwa i granicy postrzegania Polaków, jako ludzi zamożnych, średniozamożnych czy biednych - powiedział Szczęsnowicz.To decyzja, która nie powinna przynieść negatywnych skutków na rynku pracy - uważa dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski.- W tym wypadku polski rząd przyjął wytyczne europejskie i chyba słusznie, żeby płaca minimalna oscylowała w okolicach 50 procent średniego wynagrodzenia. To dobry ruch, ponieważ do tej pory działał oraz nie powodował wzrostu bezrobocia, spadku zatrudnienia czy uciekania w szarą strefę - zaznaczył Jankowski.Zdaniem dziennikarza Telewizji Polskiej w Szczecinie - Przemysława Plecana - decyzja ta jest bardzo ważna, gdyż nie spowoduje powrotu do stanu ubóstwa.- Moim zdaniem to dobry ruch, bo jak zauważyli przedmówcy, dotychczas się sprawdzał. W czasach kryzysu nie można zmienić radykalnie taktyki. Co, gdybyśmy zrezygnowali z tego ruchu, a ten, który zamierzamy, spowodowałby, że mielibyśmy powrót do ubóstwa, które praktycznie zostało zlikwidowane. Brak płacy minimalnej wpływa na zubożenie społeczeństwa - mówił Plecan.Od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3.490 złotych brutto. Kolejny wzrost nastąpi w lipcu. Wówczas płaca minimalna osiągnie wysokość 3.600 brutto.