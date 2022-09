Niezwykła historia ks. Kaczkowskiego. Na ekrany kin trafił "Johnny"

źródło: materiały promocyjne

To film ponadczasowy i ponad podziałami, schematami i stereotypami - tak o nowej produkcji "Johnny" mówi ks. Damian Jędrzejak, chrystusowiec posługujący w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Ks. Damian był uczniem i przyjacielem zmarłego 6 lat temu ks. Jana Kaczkowskiego. Film o chorym na glejaka ks. Janie, który do końca pomagał innym i służył pacjentom założonego przez siebie hospicjum, można oglądać na ekranach kin. Zmarły kapłan w wolontariat angażował też trudną młodzież.



Ks. Damian Jędrzejak dziś jest chrystusowcem. Gdy uczył się w liceum w Pucku, ks. Jan miał z nim katechezę i wtedy poprosił go o pomoc. Jak sam przyznaje ks. Damian, wtedy nie interesował się Kościołem i Bogiem.



- Miałem okazję kilkakrotnie towarzysz mu jako jego kierowca, odwiedzając chorych w ich domach, umierających i tych, którzy byli w stanie paliatywnym, nieraz już nawet w stanie agonalnym. To było piękne doświadczenie, bo pozwoliło mi odnaleźć sens życia i odkryć Boga, tam gdzie wielu się wydaje, że tego sensu już nie ma. A tym bardziej nie ma Boga - dodaje ks. Damian.



Jak podkreśla kapłan, to nie jest film skupiający się na historii życia ks. Jana: - Ten film pokazuje relacje i to jaka jest ważność tych reakcji. Pokazuje, że drugiemu człowiekowi trzeba dać szansę, że nie ma ludzi straconych. Te zadbane relacje są na zawsze. Nawet najtrudniejsze doświadczenie ich nie zniszczy i nie złamie.



Ks. Jan Kaczkowski miał 38 lat. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.