Miasto ma nadzieję, że nie będzie dopłacać do utrzymania Fabryki Wody

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pytania o koszt utrzymania aquaparku na razie bez odpowiedzi. W "Rozmowach pod krawatem" zastępca Prezydenta Szczecina do spraw inwestycji Michał Przepiera zapewniał, że "jest plan" w urzędzie i "nadzieja", aby bilans Fabryki Wody był "na zero".

Przepiera podkreśla, że w obecnej sytuacji rosnących kosztów, w ogóle ważne jest przeprowadzenie inwestycji w założonym budżecie. I wierzy, że nie będzie trzeba dopłacać do utrzymania aquaparku.



- To jednak oparte jest na biletowanie i przychody, które mam nadzieję będą nas zbliżały do wyniku "zero" - mówi Przepiera.



- Ma pan nadzieję? To znaczy, że nie ma tego przeliczonego? - zapytał prowadzący rozmowę Kamil Nieradka.



- Jest to przeliczone. Natomiast ta sytuacja otoczenia, jest dość dynamiczna i zmienna - odpowiedział zastępca Prezydenta Szczecina ds. inwestycji.



- Niestety muszę powiedzieć, że gdzieś tam w kuluarach słyszę, że do utrzymania aquaparku trzeba będzie dołożyć najmniej kilka milionów złotych rocznie - mówi prowadzący rozmowę.



- Widocznie bywamy w różnych kuluarach - odpowiedział Przepiera.



Fabryka Wody w Szczecinie kosztuje 350 milionów złotych. Otwarcie zaplanowano na przyszły rok.